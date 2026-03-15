Дженоа Малиновського обіграла Верону в 29 турі Серії А

У неділю, 15 березня, низкою матчів продовжилася програма 29 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Дженоа розібралася з Вероною на виїзді, двічі вразивши ворота господарів після перерви. Рахунок відкрив Вітінья невдовзі після виходу на заміну, а ближче до кінця гри Естігор поставив крапку в цьому протистоянні.

Український півзахисник Руслан Малиновський відіграв 71 хвилину та отримав оцінку 7.1 від Sofascore, після чого був змушений достроково покинути поле через травму.

Чемпіонат Італії – Серія А

29 тур, 15 березня

Верона – Дженоа 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Вітінья, 0:2 – 86 Естігор

Далі о 16:00 стартують одразу два матчі: Піза прийматиме Кальярі, а Сассуоло зустрінеться з Болоньєю. О 19:00 Комо спробує нав'язати боротьбу Ромі. А о 21:45 на вболівальників чекає протистояння Лаціо з Міланом.

Нагадаємо, що у попередніх матчах цього туру Ювентус обіграв Удінезе, а Аталанта врятувалася від поразки Інтеру.