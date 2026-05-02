Букмекери назвали фаворита матчу Серії А Аталанта – Дженоа

У суботу, 2 травня, Дженоа в межах 35-го туру Серії А завітає на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія", де зіграє проти місцевої Аталанти.

Поєдинок у Бергамо розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking дає на перемогу господарів коефіцієнт 1,54, тоді як успіх команди Руслана Малиновського оцінений у 6,50, на нічию – 4,20.

Напередодні поєдинку Аталанта посідає 7-ме місце в турнірній таблиці, маючи 54 залікові бали. Натомість Дженоа з 39 очками йде на 14-му.

У першому колі Аталанта мінімально перемогла Дженоа (1:0), яка грала в меншості. Єдиний гол у матчі забив форвард "чорно-синіх" Ісак Гін. Український хавбек "грифонів" Руслан Малиновський тоді провів на полі 67 хвилин.

