Дамо йому можливість попрощатися з уболівальниками: наставник Дженоа підтвердив відхід Малиновського

Український півзахисник Руслан Малиновський після завершення поточного сезону залишить Дженоа.

Про це повідомив головний тренер "грифонів" Даніеле Де Россі, слова якого наводить Tuttomercatoweb.

"Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До матчів треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Ми дамо можливість Малиновському попрощатися з уболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше", – заявив фахівець.

В нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні стало відомо, що новим клубом Руслана стане турецький Трабзонспор, за який вже виступають його земляки Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Очікується, що Малиновський перейде в турецький клуб на правах вільного агента та підпише контракт на три роки.