Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч проти Фіорентини

32-річний український півзахисник Руслан Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч 36-го туру італійської Серії А проти Фіорентини.

Матч Фіорентина – Дженоа відбудеться 10 травня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Стартові склади команд

Фіорентина: Де Хеа – Додо, Понграчич, Раньєрі, Гозенс, Ндур, Фаджолі, Мандрагора, Парізі, Соломон, Браскі

Дженоа: Бейло – Маркандаллі, Естігор, Цеттерстрем, Еллертссон, Аморім, Френдруп, Мартін, Вітінья, Ехатор, Коломбо

Зазначимо, що Дженоа посідає 14 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 40 очок. Натомість Фіорентина із 37 балами йде 16-ю.

