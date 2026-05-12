Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський підписав контракт з Трабзонспором – ЗМІ

Олександр Булава — 12 травня 2026, 22:16
Малиновський підписав контракт з Трабзонспором – ЗМІ
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє fotoMac

33-річний центральний півзахисник підписав трирічний контракт з Трабзонспором, за який вже виступають його земляки Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Український гравець отримуватиме 1,2 мільйона євро щорічно та перейде до Трабзона після завершення чемпіонату.

У нинішньому сезоні Малиновський провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні відхід Малиновського з Дженоа підтвердив головний тренер "грифонів" Даніеле Де Россі.

Читайте також :
Відео Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги
Дженоа Трабзонспор Футбольні трансфери Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

Дамо йому можливість попрощатися з уболівальниками: наставник Дженоа підтвердив відхід Малиновського
Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч проти Фіорентини
Аталанта – Дженоа. Де та коли дивитися матч Серії А за участю Малиновського
Дженоа з Малиновським програла Комо, сенсація Інтера, нулі Мілана та Ювентуса у 34 турі Серії А
Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч проти Комо

Останні новини