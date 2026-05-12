Малиновський підписав контракт з Трабзонспором – ЗМІ

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє fotoMac

33-річний центральний півзахисник підписав трирічний контракт з Трабзонспором, за який вже виступають його земляки Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Український гравець отримуватиме 1,2 мільйона євро щорічно та перейде до Трабзона після завершення чемпіонату.

У нинішньому сезоні Малиновський провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Напередодні відхід Малиновського з Дженоа підтвердив головний тренер "грифонів" Даніеле Де Россі.