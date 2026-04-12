Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський забив ювілейний гол за Дженоа

Сергій Шаховець — 12 квітня 2026, 14:01
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 32-го туру Серії А проти Сассуоло.

32-річний хавбек відкрив рахунок на 18-й хвилині поєдинку, скориставшись пасом партнера по команді Томмазо Бальданці. Руслан ефектно поклав м'яч у ворота Сассуло з-за меж штрафного майданчика.

Цей гол став для українця 10-м забитим у кольорах Дженоа. Згалом на рахунку Малиновського 33 голи у Серії А.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України вийшов на поєдинок у стартовому складі Дженоа.

У турнірній таблиці Серії А Дженоа посідає 14-те місце, маючи в активі 33 очки. Натомість Сассуоло із 42 балами йде 11-м.

Раніше повідомлялося, що гол Малиновського в матчі 22-го туру Серії А проти Болоньї був визнаний найкращим за підсумками січня.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Малиновський вийде в старті Дженоа проти Сассуоло у 32 турі Серії А
Дженоа розпочала перемовини з Малиновським – інсайдер
Малиновський – про перемогу України над Албанією: Усі віддалися на 100 відсотків
Буде дуже тяжка гра: Малиновський – про матч плейоф проти Швеції
Прогресуємо з кожним матчем: Малиновський відреагував на поразку від Удінезе

Останні новини