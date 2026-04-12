Дженоа з голом Малиновського вирвала перемогу над Сассуоло у 32 турі Серії А

У неділю, 12 квітня, низкою матчів продовжилася програма 32-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Дженоа у драматичному поєдинку вирвав перемогу над Сассуоло. Рахунок зустрічі відкрив український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський на 18-й хвилині з подачі Бальданці. У своєму "фірмовому" стилі Малиновський поклав гол з-за меж карного майданчика у ворота суперника.

Наприкінці першого тайму трапилася бійка між Беррарді та Еллертосоном, через яку обидва отримали по червоній та покинули поле. Здавалося, що вже на 17-й хвилині другого тайму півзахисник "темно-зелених" Ісмаель Коне вирвав нічию, але Екубан так не подумав і реалізував гол на останніх хвилинах гри.

Від статистичного порталу Sofascore Руслан Малиновський отримав за гру найвищу оцінку серед всіх гравців на полі – 7.7. Окрім забитого м'яча, він віддав 32 точні передачі з 39, реалізував три лонгболи з 4 та тричі за гру пробив по воротах Мурича.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 12 квітня

Дженоа – Сассуоло 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Малиновський, 1:1 – 57 Коне, 2:1 – 84 Екубан

Сьогодні також відбудуться три поєдинки в рамках чемпіонату Італії: о 16:00 Парма прийматиме Наполі, о 19:00 Болонья зіграє з Лечче, а завершить ігровий день протистояння Комо та Інтера о 21:45.

Нагадаємо, у попередніх матчах цього ж туру Ювентус переміг Аталанту, Мілан сенсаційно програв Удінезе.