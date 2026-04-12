Малиновський вийде в старті Дженоа проти Сассуоло у 32 турі Серії А

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський з перших хвилин розпочне матч 32-го туру Серії А проти Сассуоло.

Поєдинок на стадіоні "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї відбудеться 12 квітня та розпочнеться о 13:30 за київським часом.

Дженоа: Бейло – Маркандаллі, Естіґард, Васкес, Еллертссон, Френдруп, Малиновський, Сабеллі, Бальданці, Вітінья, Коломбо.

Сассуоло: Мурич – Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Доїг, Торстведт, Матич, Коне, Берарді, Пінамонті, Лорянте

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за Дженоа, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

У турнірній таблиці Серії А Дженоа посідає 14-те місце, маючи в активі 33 очки. Натомість Сассуоло із 42 балами йде 11-м.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Дженоа, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,14. На успіх Удінезе можна поставити з коефіцієнтом 3,77, на нічию – 3,36.

