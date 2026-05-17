Надсилаю вам міцні обійми: Малиновський попрощався із фанатами Дженоа

Український півзахисник Руслан Малиновський попрощався з уболівальниками Дженоа, подякувавши їм за підтримку.

Коротке відео він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Дуже дякую вам за вашу підтримку. Надсилаю вам міцні обійми. І я назавжди залишуся вболівальником Дженоа. У вас фанати — рівня Ліги чемпіонів", – сказав Руслан.

Нагадаємо, влітку Малиновський перейде у Трабзонспор.

У своєму останньому домашньому матчі в складі "грифонів" Руслан вийшов на заміну, однак не зміг допомогти команді врятуватися від поразки Мілану.