Надсилаю вам міцні обійми: Малиновський попрощався із фанатами Дженоа
Український півзахисник Руслан Малиновський попрощався з уболівальниками Дженоа, подякувавши їм за підтримку.
Коротке відео він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.
"Дуже дякую вам за вашу підтримку. Надсилаю вам міцні обійми. І я назавжди залишуся вболівальником Дженоа. У вас фанати — рівня Ліги чемпіонів", – сказав Руслан.
Нагадаємо, влітку Малиновський перейде у Трабзонспор.
У своєму останньому домашньому матчі в складі "грифонів" Руслан вийшов на заміну, однак не зміг допомогти команді врятуватися від поразки Мілану.