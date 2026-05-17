Серія А. Довбик повернувся на поле після травми, Наполі вийшов у Лігу чемпіонів

Олег Дідух — 17 травня 2026, 15:10
У неділю, 17 травня, паралельними матчами усіх 5 претендентів на зону Ліги чемпіонів стартував передостанній, 37-й тур Серії А сезону-2025/26.

Рома у столичному дербі обіграла Лаціо 2:0 завдяки дублю центрального захисника Джанлуки Манчіні. Український форвард Артем Довбик повернувся на поле після більш ніж 4-місячної паузи, вийшовши на заміну на 88-й хвилині замість Пауло Дибали вже за рахунку 2:0.

Руслан Малиновський вийшов у основі Дженоа на матч проти Мілана, який став для українця останнім домашнім у складі генуезців. Хавбек провів на полі всі 90 хвилин, проте не врятував команду він поразки 1:2.

Комо без Ніко Паса мінімально обіграв Парму, а Ювентус вдома несподівано програв Фіорентині, випавши з топ-4. Наполі на виїзді розгромив Пізу та гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Чемпіонат Італії – Серія А
37 тур, 17 травня

Дженоа – Мілан – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Нкунку (з пенальті), 0:2 – 81 Атекаме, 1:2 – 87 Васкес

Комо – Парма – 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Морено

Піза – Наполі – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Мактоміней, 0:2 – 27 Ррахмані, 0:3 – 90+2 Гейлунн

Рома – Лаціо – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Манчіні, 2:0 – 66 Манчіні

Вилучення: 70 Франса (Рома), 70 Ровелла (Лаціо)

Ювентус – Фіорентина – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Ндур, 0:2 – 83 Мандрагора

Також сьогодні відбудуться ще 5 матчів 37 туру Серії А:

  • 16:00 Інтер – Верона
  • 19:00 Аталанта – Болонья
  • 21:45 Кальярі – Торіно
  • 21:45 Сассуоло – Лечче
  • 21:45 Удінезе – Кремонезе
