Мені надійшла пропозиція, – Малиновський висловився про відхід із Дженоа

Український півзахисник Руслан Малиновський висловився про своє рішення змінити клубну прописку.

Його слова наводить TUTTOmercatoWEB.

33-річний атакувальний футболіст зізнався, що хоче говорити про Дженоа лише у хорошому контексті, адже у цьому клубі він отримав величезну підтримку, а також любов усього міста.

Руслан додав, що він завжди пригадуватиме цей період кар'єри із приємністю та теплотою.

Малиновський розповів, що закінчився термін його угоди, після чого з'явився клуб, який виявив до нього інтерес. Він взяв невеликий час на роздуми та погодився на пропозицію.

"Мені надійшла пропозиція, я подумав кілька днів, тиждень, а потім погодився. Я люблю Дженоа, хочу, щоб зростання продовжувалося, тому що вболівальники на це заслуговують. Те, що вдома – залишається вдома. Я хочу говорити тільки про хороші речі. Не хочу говорити про продовження контракту. У мене закінчувався термін угоди, з'явився цікавий клуб, який виявив інтерес до того, щоб мене підписати", – сказав досвідчений гравець.

Нагадаємо, влітку Малиновський повинен стати футболістом турецького Трабзонспора. Руслан вже попрощався з уболівальниками італійського клубу.

24 травня українець проведе свій прощальний матч за "грифонів". У цей день Дженоа зіграє на виїзді проти Лечче. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Напередодні останнього туру Дженоа з 41 балом посідає 14-те місце турнірної таблиці Серії А 2025/26.

Відзначимо, що Малиновський виступав за "грифонів" із січня 2024-го. Відтоді провів за італійську команду 75 ігор (10 голів та 8 асистів).