Малиновський вийде в основі Дженоа на матч із Міланом

Український півзахисник Руслан Малиновський потрапив до основного складу Дженоа на матч 37 туру Серії А проти Мілана.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії, яка опублікувала стартові склади команд на матч.

Склади команд:

Дженоа: Бейлов, Васкес, Маркандаллі, Отоа, Еллертссон, Френдруп, Аморім, Малиновський, Вітінья, Бальданці, Коломбо

Мілан: Меньян, Павлович, Габбія, Томорі, Бартезагі, Рабьо, Яшарі, Фофана, Атекаме, Нкунку, Хіменес

Матч Дженоа – Мілан відбудеться у неділю, 17 травня, початок – о 13:00 за київським часом. Для Малиновського це остання домашня гра за Дженоа, влітку він перейде у Трабзонспор.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Мілан, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,70. Нічия – 3,80. Виграш Дженоа – 5,33.

