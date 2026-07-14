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Збірну Норвегії після вильоту з ЧС-2026 на батьківщині зустріли близько 100 тисяч людей та король

Микола Літвінов — 14 липня 2026, 00:41
Збірну Норвегії після вильоту з ЧС-2026 на батьківщині зустріли близько 100 тисяч людей та король
Nordisk Football/X

Народ Норвегії влаштував грандіозний прийом своїй національній збірній після її повернення з чемпіонату світу-2026. 

Деталі повідомляє NRK.

Близько 100 тисяч вболівальників зібралися перед королівським палацом в Осло. Проте спершу футболістів та тренерський штаб у стінах палацу зустрів король Норвегії Гаральд V разом із принцем Гоконом та іншими членами родини монархів.

Першим честь привітатися з королем отримав капітан команди Мартін Едегор, а під час розмови з наставником "Вікінгів" Столе Сольбаккеном король навіть пожартував: "Це було майже 2:1".

Після аудієнції збірна вийшла на балкон, викликавши овації натовпу. Гравці разом із королівською родиною та майже 100-тисячним натовпом виконали традиційне для норвезьких вболівальників вітання у вигляді веслування.

Після цього команда вирушила на парад вулицями столиці у відкритому двоповерховому автобусі.

Зазначимо, що дорогою додому зі США літак зі збірною Норвегії супроводжував почесний ескорт винищувачів.

Нагадаємо, що для норвежців це був перший мундіаль за останні 28 років. Команда дійшла до історичного чвертьфіналу, де поступилася збірній Англії в драматичному поєдинку (1:2).

збірна Норвегії з футболу

збірна Норвегії з футболу

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