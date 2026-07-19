Ця команда вже написала історію: Мессі – про майбутній фінал ЧС-2026 проти Іспанії
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до команди напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.
Нападник поділився думкою в Інстаграмі.
Лео виклав світлину з командою та людьми, які дотичні до збірної, подякувавши усім за роботу.
"Найпрекраснішим за всі ці роки були не лише титули, а й увесь пройдений шлях. Ділити повсякденне життя з цією командою, разом змагатися, підніматися після важких моментів і насолоджуватися кожним кроком.
Дякую кожному з моїх партнерів по команді, тренерському штабу та всім людям, які щодня працюють, щоб ця збірна залишалася справжньою родиною. Що б не сталося завтра (19 липня – прим. ред.), ця команда вже написала історію, яку ми ніколи не забудемо і яку ніхто не зможе стерти. Вперед, Аргентино", – написав 39-річний футболіст.
Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Підопічні Ліонеля Мессі спробують підтвердити свій статус чинних чемпіонів світу. У 2022-му аргентинці переграли у серії пенальті французів (4:2).
У цьому матчі нападнику "альбіселесте" потрібно забивати. Адже 19 липня Кіліан Мбаппе оформив дубль та випередив Лео у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Мундіалю – 22 м'ячі проти 21-го результативного удару в аргентинця.
Напередодні вирішального поєдинку Ліонель заговорив про лідера Червоної Фурії" Ламіна Ямала, прокоментувавши легендарне спільне фото.