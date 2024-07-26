Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилась бригада арбітрів на другий матч Динамо та Партизана в ЛЧ

Владислав Уткін — 26 липня, 09:05
Визначилась бригада арбітрів на другий матч Динамо та Партизана в ЛЧ

Румунська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді Динамо та Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею буде Маріан Барбу. Асистентами арбітра стануть Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі. Резервним рефері буде Себастіан Колтеску.

Матч відбудеться 31 липня у Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому поєдинку Динамо знищило Партизан, здобувши перемогу з рахунком 6:2. Раніше сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед першим матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.

Динамо Київ Партизан Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Шацьких оцінив шанси Динамо в матчах кваліфікації ЛЧ проти Рейнджерс
Шапаренко став найкращим гравцем матчу Динамо — Партизан
Гравцем Динамо цікавився клуб АПЛ
Ковалець: У грі з Партизаном Динамо виглядало солідно
Форвард Динамо зацікавив Лаціо

Останні новини