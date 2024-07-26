Визначилась бригада арбітрів на другий матч Динамо та Партизана в ЛЧ

Румунська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді Динамо та Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею буде Маріан Барбу. Асистентами арбітра стануть Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі. Резервним рефері буде Себастіан Колтеску.

Матч відбудеться 31 липня у Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому поєдинку Динамо знищило Партизан, здобувши перемогу з рахунком 6:2. Раніше сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед першим матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.