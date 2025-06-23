Рух представив нового головного тренера

Український тренер Іван Федик вдруге очолив львівський Рух.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Засновник "жовто-чорних" Григорій Козловський представив керманича команді, яка розпочинає підготовку до нового сезону.

37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.

У тренерський штаб Федика увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононихін (тренер з фізичної підготовки) і Віктор Чижик (відеоаналітик).

Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ.

За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.

Раніше Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Технічне партнерство набуде чинності з початку сезону-2025/26.