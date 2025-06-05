ЛНЗ оголосив про призначення Пономарьова на посаду головного тренера

Колишній наставник львівського Руха Віталій Пономарьов призначений на посаду головного тренера черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди між фахівцем та командою не розголошуються, проте повідомлялося, що контракт буде розрахований на 2 роки.

Напередодні ЛНЗ оголосив про звільнення Романа Григорчука. Фахівець очолив клуб у грудні 2024 року. Під його керівництвом команда здобула всього 2 перемоги, водночас 6 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ, Рух завершив чемпіонат на 8-му місці.

Віталій Пономарьов працював у структурі Руха з 2020 року. Тоді він очолив молодіжну команду U19, яку двічі привів до перемог у чемпіонаті України своєї вікової категорії. З березня 2023 року очолював першу команду львів’ян.

На цій посаді провів 77 матчів, у яких здобув 26 перемог і зазнав 21 поразки. Ще 30 поєдинків завершилися внічию. Різниця голів – 89:71.

Разом із Пономарьовим покидає Рух і весь його тренерський штаб: Геннадій Щекотилін, Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар’ян Шевчук.

Очікується, що після відходу з Руха Пономарьов не залишиться безробітним. Незабаром він може очолити черкаський ЛНЗ.

Нагадаємо, минулий сезон Рух завершив на восьмому місці в турнірній таблиці чемпіонату України з 38 очками в активі.