Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 24 травня, завершився останній, 30 тур, чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились останні учасники єврокубків.

Київське Динамо завдяки нічиїй з Колосом зумів завершити сезон без поразок. Кияни вчетверте в історії зуміли досягти такого результату.

Полісся та Кривбас не визначили сильнішого, що вивело житомирський клуб у Лігу конференцій на сезон-2025/2026. Свято "зграї" могли зіпсувати Карпати, але львів'яни в останній грі чемпіонату зазнали поразки від Зорі, яка вже не мала турнірної мотивації.

Турнірна таблиця УПЛ після 30 туру

Динамо – 70 очок; Олександрія – 67; Шахтар – 62; Полісся – 48; Кривбас – 47; Карпати – 46; Зоря – 40; Рух – 38; Верес – 36; Колос – 36; Оболонь – 32; ЛНЗ Черкаси – 31; Ворскла – 27; Лівий берег – 26; Інгулець – 24; Чорноморець – 23.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що за підсумками 29 туру Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.

Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.