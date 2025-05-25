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Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ

Станіслав Лисак — 25 травня 2025, 20:05
Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ
ФК Полісся

У неділю, 24 травня, завершився останній, 30 тур, чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились останні учасники єврокубків.

Київське Динамо завдяки нічиїй з Колосом зумів завершити сезон без поразок. Кияни вчетверте в історії зуміли досягти такого результату.

Полісся та Кривбас не визначили сильнішого, що вивело житомирський клуб у Лігу конференцій на сезон-2025/2026. Свято "зграї" могли зіпсувати Карпати, але львів'яни в останній грі чемпіонату зазнали поразки від Зорі, яка вже не мала турнірної мотивації.

Турнірна таблиця УПЛ після 30 туру

  1. Динамо – 70 очок;
  2. Олександрія – 67;
  3. Шахтар – 62;
  4. Полісся – 48;
  5. Кривбас – 47;
  6. Карпати – 46;
  7. Зоря – 40;
  8. Рух – 38;
  9. Верес – 36;
  10. Колос – 36;
  11. Оболонь – 32;
  12. ЛНЗ Черкаси – 31;
  13. Ворскла – 27;
  14. Лівий берег – 26;
  15. Інгулець – 24;
  16. Чорноморець – 23.
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що за підсумками 29 туру Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.

Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

Верес Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава

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