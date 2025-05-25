Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ
У неділю, 24 травня, завершився останній, 30 тур, чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились останні учасники єврокубків.
Київське Динамо завдяки нічиїй з Колосом зумів завершити сезон без поразок. Кияни вчетверте в історії зуміли досягти такого результату.
Полісся та Кривбас не визначили сильнішого, що вивело житомирський клуб у Лігу конференцій на сезон-2025/2026. Свято "зграї" могли зіпсувати Карпати, але львів'яни в останній грі чемпіонату зазнали поразки від Зорі, яка вже не мала турнірної мотивації.
Турнірна таблиця УПЛ після 30 туру
- Динамо – 70 очок;
- Олександрія – 67;
- Шахтар – 62;
- Полісся – 48;
- Кривбас – 47;
- Карпати – 46;
- Зоря – 40;
- Рух – 38;
- Верес – 36;
- Колос – 36;
- Оболонь – 32;
- ЛНЗ Черкаси – 31;
- Ворскла – 27;
- Лівий берег – 26;
- Інгулець – 24;
- Чорноморець – 23.
Нагадаємо, що за підсумками 29 туру Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.
Донецький Шахтар точно фінішує на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.