Це його заслуга: Аморім подякував тен Гагу за розвиток Амада

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім віддав належне своєму попереднику Еріку тен Гагу за розвиток Амада Діалло.

Слова португальського фахівця наводить The Athletic.

Діалло став головним героєм "червоних дияволів" у манчестерському дербі проти Сіті.

Івуаріець заробив пенальті, який реалізував Бруно Фернандеш. Після цього він сам забив гол, чим приніс своїй команді вольову перемогу з рахунком 2:1.

"Це була робота з Еріком (тен Гагом), а потім Руудом (ван Ністелроєм), які виконали чудову роботу, і ми продовжили її.

Він може грати на обох позиціях, але ця позиція в такому типі гри і його здатність бігати з м'ячем дійсно важлива.

Але всі гравці вписуються в мою систему. Якщо вони хочуть і вони талановиті, кожен гравець нашої команди може вписатися в цю систему", – сказав Аморім.