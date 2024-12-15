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Це його заслуга: Аморім подякував тен Гагу за розвиток Амада

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 21:58
Це його заслуга: Аморім подякував тен Гагу за розвиток Амада
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім віддав належне своєму попереднику Еріку тен Гагу за розвиток Амада Діалло.

Слова португальського фахівця наводить The Athletic.

Діалло став головним героєм "червоних дияволів" у манчестерському дербі проти Сіті.

Івуаріець заробив пенальті, який реалізував Бруно Фернандеш. Після цього він сам забив гол, чим приніс своїй команді вольову перемогу з рахунком 2:1.

"Це була робота з Еріком (тен Гагом), а потім Руудом (ван Ністелроєм), які виконали чудову роботу, і ми продовжили її.

Він може грати на обох позиціях, але ця позиція в такому типі гри і його здатність бігати з м'ячем дійсно важлива.

Але всі гравці вписуються в мою систему. Якщо вони хочуть і вони талановиті, кожен гравець нашої команди може вписатися в цю систему", – сказав Аморім.

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Після цієї перемоги Мачнестер Юнайтед має 22 очки, відстаючи від зони Ліги чемпіонів усього на 6 балів.

Нагадаємо, що манкуніанці планують продати одного зі своїх хавбеків під час зимового трансферного вікна.

Чемпіонат Англії, АПЛ Діалло Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг Рубен Аморім

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