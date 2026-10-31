Тренер Мілана: Футболісти Інтера можуть грати із заплющеними очима

Головний тренер Мілана Рубен Аморім поділився думкою щодо Інтера напередодні міланського дербі в 10 турі Серії А.

Слова португальського фахівця наводить Джанлука Ді Марціо

"Крістіан Ківу – дуже приємна людина. На мою думку, футболісти Інтера можуть грати із заплющеними очима. Команда проводить ротацію, як це було в останньому матчі в центрі поля, але водночас зберігає свій стиль. Індивідуальні характеристики гравців змінюються, проте всі вони вже знають, що робити на полі, і їм не потрібно багато тренувань, щоб діяти злагоджено.

Інтер має неймовірне вміння відчувати перебіг матчу. Навіть якщо наприкінці зустрічі команда поступатиметься в рахунку, їй вистачить зрілості та впевненості, щоб розуміти: вона здатна виграти будь-який матч. Така впевненість приходить після численних перемог і здобутих титулів. У складі Інтера дуже багато талановитих футболістів, але ми готові протистояти й цьому. До матчу ми підійдемо у всеозброєнні", – заявив тренер.