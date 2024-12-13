Манчестер Юнайтед хоче встигнути заробити на продажі хавбека
Крістіан Еріксен
Instagram Крістіана Еріксена
Манчестер Юнайтед намагатиметься продати Крістіана Еріксена під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Контракт 32-річного данця з манкуніанцями завершиться наступного літа, проте клуб вже дав зрозуміти, що не має наміру давати футболісту нову угоду.
У той же час "червоні дияволи" не проти трохи заробити на досвідченому хавбеку, а тому МЮ погодиться продати його у січні, якщо надійде підходяща пропозиція.
На рахунку Крістіана Еріксена 4 голи та 3 асисти у 14 матчах Манчестер Юнайтед цього сезону.
Раніше головний тренер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував кризу Манчестер Сіті, з який його команда зіграє у неділю, 15 грудня, у межах АПЛ.