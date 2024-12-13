Манчестер Юнайтед хоче встигнути заробити на продажі хавбека

Манчестер Юнайтед намагатиметься продати Крістіана Еріксена під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Контракт 32-річного данця з манкуніанцями завершиться наступного літа, проте клуб вже дав зрозуміти, що не має наміру давати футболісту нову угоду.

У той же час "червоні дияволи" не проти трохи заробити на досвідченому хавбеку, а тому МЮ погодиться продати його у січні, якщо надійде підходяща пропозиція.

На рахунку Крістіана Еріксена 4 голи та 3 асисти у 14 матчах Манчестер Юнайтед цього сезону.

Раніше головний тренер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував кризу Манчестер Сіті, з який його команда зіграє у неділю, 15 грудня, у межах АПЛ.