Аморім: Мета Мілана – спробувати перемогти у Лізі Європи

Головний тренер Мілана Рубен Аморім розповів про те, яка мета стоїть перед командою на Лігу Європи сезону-2026/27.

Слова португальського фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Ми беремо участь у Лізі Європи й ми тут для того, щоб перемогти. Думаю, складно дивитися на турнір і говорити, чи є ми великими фаворитами, чи ні. Вважаю, що є сильні команди й багато хто має можливість вийти у фінал. Я знаю лише те, що для виходу у фінал і для того, щоб бути конкурентоспроможними в чемпіонаті, нам потрібно мати сильний склад. А з сильним складом нам часто доведеться проводити ротацію, тому всі повинні бути готовими.

Якщо у нас не буде надто багато травм і якщо всі гравці залишатимуться доступними протягом сезону, ми зможемо виграти будь-який матч. Тому я б сказав, що нашою метою в цьому турнірі однозначно є спробувати перемогти. Це наша мета", – заявив Аморім.