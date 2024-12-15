Брайтон вдома несподівано поступився Крістал Пелес у 16 турі АПЛ

Сьогодні, 15 грудня, відбулися матчі 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Брайтон вдома несподівано поступився Крістал Пелес. "Чайки" втратили можливість обійти Астон Віллу в турнірній таблиці, яка зазнала поразки від Ноттінгема, та з 24 очками посідають 9-ту сходинку. Пелес піднялись на 15-ту позицію з 16 балами в активі.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

16 тур, 15 грудня

Брайтон – Крістал Пелес 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Чалоба, 0:2 – 33 Сарр, 0:3 – 82 Сарр, 1:3 – 87 Геї (автогол)

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

18:30 Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

18:30 Саутгемптон – Тоттенгем

18:30 Челсі – Брентфорд

Напередодні лідер турнірної таблиці Ліверпуль втратив очки у грі з Фулгемом, а Арсенал Олександра Зінченка не зумів перемогти Евертон Віталія Миколенка.