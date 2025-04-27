Аморім: Не шкодую, що погодився на роботу в Манчестер Юнайтед, але час не був ідеальним
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім запевнив, що не шкодує про переїзд до Англії. Хоча він визнав, що цього не варто було робити посеред сезону.
Слова 40-річного португальця наводить ESPN.
Аморім приїхав на "Олд Траффорд" у листопаді після того, як був звільнений Ерік тен Гаг. З того моменту "червоні дияволи" під керівництвом нового тренера виграли в АПЛ всього шість матчів. Через погані результати МЮ завершить сезон на найнижчій позиції з 1990 року.
Аморім визнав, що йому слід було відкласти свій прихід до літа. Але після того, як результати трохи стабілізувалися, а клуб дійшов до півфіналу Ліги Європи, наставник заявив, що задоволений своїм рішенням прийняти цю роль в середині сезону.
"Ні про що не шкодую. Не в цей момент. Якби ви запитали мене чотири місяці тому, з усіма проблемами, можливо, ви відчули б, що я повинен був бути сильнішим та сказати, що почну працювати перед початком сезону. Але сьогодні я відчув, що це те, що допоможе нам у майбутньому.
Зараз ми багато страждаємо. Є багато розчарування і багато страждань, але я відчуваю, що зараз це найважливіший час, можливо, за наступні кілька років.
Ми використаємо всю інформацію, щоб краще підготуватися до наступних років, тому не шкодуємо. Я думаю, що цей клуб один з найкращих. Це вершина, якої може досягти тренер, так що ні, я зовсім не шкодую", – сказав Аморім.
Сьогодні, 27 квітня, Манчестер Юнайтед зіграє з Борнмутом Іллі Забарного у матчі у матчі 34 туру АПЛ. Старт поєдинку запланований на 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, визначився перший фіналіст Кубку Англії: Крістал Пелес здобув несподівану та розгромну перемогу над Астон Віллою.