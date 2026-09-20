Ліверпуль і Манчестер Сіті здобули перемоги в 5 турі АПЛ

У неділю, 20 вересня, продовжився п'ятий тур АПЛ сезону-2026/27. Ліверпуль завдяки черговому голу Александера Ісака на виїзді здобув мінімальну перемогу над Борнмутом. Поєдинок між Лідсом і Крістл Пелес завершився нульовою нічиєю.

Манчестер Сіті в результативному матчі з 8 голами здобув перемогу над Сандерлендом. У складі гостей хеттрик оформив Браян Броббі, за Манчестер Сіті дубль оформив Антуан Семеньо. Рахунок у матчі на 9-й хвилині відкрив Енцо Фернандес, для якого цей гол став першим у складі Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ

5 тур, 20 вересня

Борнмут – Ліверпуль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 57 Ісак

Лідс – Крістал Пелес – 0:0 (0:0)

Манчестер Сіті – Сандерленд – 5:3 (3:2)

Голи: 1:0 – 9 Фернандес, 1:1 – 12 Броббі, 2:1 – 29 Шеркі, 2:2 – 33 Броббі, 3:2 – 43 Семеніо, 4:2 – 57 Семеніо, 4:3 – 59 Броббі, 5:3 – 81 Голанд

5 тур АПЛ завершиться у неділю, 20 вересня, матчем Фулгем – Манчестер Юнайтед. Цей поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Напередодні Астон Вілла на виїзді обіграла Тоттенгем.