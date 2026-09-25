Манчестер Сіті оскаржить рішення щодо 115 звинувачень у порушенні фінансових правил

Манчестер Сіті подасть апеляцію щодо всіх пунктів звинувачення, пов'язаних з порушенням фінансових правил Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Сіті заперечує будь-які порушення та перевів процес до стадії апеляції.

Розслідування велося з 2020 року та стосувалося можливих порушень у період з 2009 до 2018 року, а також відмови від співпраці зі розслідуванням Прем'єр-ліги між 2019 і 2023 роками.

"54 звинувачення пов'язані з ненаданням точної фінансової інформації. 35 звинувачень стосуються відмови співпрацювати з розслідуваннями Прем'єр-ліги в період з грудня 2018 року по лютий 2023 року. 14 звинувачень пов'язані з ненаданням точних даних щодо виплат гравцям та тренерам у сезонах 2009–2010 та 2017–2018 років. А сім звинувачень пов'язані з порушенням правил ліги щодо прибутковості та фінансової стійкості у двох сезонах — 2015/16 та 2017/18 роках, а також п'ять звинувачень стосуються недотримання правил УЄФА, зокрема правил фінансового fair play, у сезонах 2013/14 та 2017/18 років", – йдеться в повідомленні.

У підсумку незалежна комісія визнала манчестерський клуб винним за 114 зі 115 пунктів звинувачення.

Нагадаємо, у вересні минулого року Манчестер Сіті врегулював спір з АПЛ щодо правил ліги про угоди між асоційованими сторонами (APT).