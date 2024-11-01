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Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Аморіма на посаду головного тренера

Олег Дідух — 1 листопада, 14:27
Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Аморіма на посаду головного тренера
Рубен Аморім
x.com/ManUtd

Манчестер Юнайтед оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Аморім, який на даний момент очолює лісабонський Спортинг, приступить до виконання своїх обов’язків у Манчестер Юнайтед у понеділок, 11 листопада.

Нагадаємо, після звільнення Еріка тен Гага посаду головного тренера "Червоних дияволів" тимчасово обіймає Рууд ван Ністелрой, який дебютував з перемоги 5:2 над Лестером у 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги у середу, 30 жовтня.

Також під керівництвом легендарного форварда команда проведе матчі АПЛ проти Челсі та Лестера (3 і 10 листопада) і поєдинок Ліги Європи проти ПАОКа 7 листопада.

Манчестер Юнайтед стане четвертим клубом у тренерській кар’єрі Аморіма. Раніше він очолював Каса Піа та Брагу, в Спортингу працює з 2020 року. Лісабонський клуб 39-річний фахівець двічі приводив до перемоги в чемпіонаті Португалії.

Раніше повідомлялося про те, що Спортинг отримає 10 мільйонів євро компенсації за розірвання контракту з Аморімом.

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Рубен Аморім

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