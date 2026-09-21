Закрив гештальт: Голанд забив усім клубам АПЛ, проти яких грав
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом у матчі п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленда (5:3), після чого більше не залишилось команд, яким він не забивав у чемпіонаті.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Для 26-річного норвежця – це перший гол у ворота "чорних котів" в кар'єрі. Голанд забив тепер усім 25 клубам, проти яких зіграв в АПЛ.
Найбільше голів форвард забив у ворота Вест Гема – 11. Серед його улюблених суперників також Крістал Пелес і Вулвергемптон – по 10.
Зазначимо, що Ерлінг ще не грав проти новачка ліги Халла. Матч проти "тигрів" відбудеться в середині грудня.
Норвежець став другим гравцем, який зіграв понад один поєдинок у чемпіонаті Англії та забив кожній команді, проти якої грав. Першим є Гаррі Кейн (32 суперники).