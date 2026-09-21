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Закрив гештальт: Голанд забив усім клубам АПЛ, проти яких грав

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 09:48
Закрив гештальт: Голанд забив усім клубам АПЛ, проти яких грав
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом у матчі п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленда (5:3), після чого більше не залишилось команд, яким він не забивав у чемпіонаті.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Для 26-річного норвежця – це перший гол у ворота "чорних котів" в кар'єрі. Голанд забив тепер усім 25 клубам, проти яких зіграв в АПЛ.

Найбільше голів форвард забив у ворота Вест Гема – 11. Серед його улюблених суперників також Крістал Пелес і Вулвергемптон – по 10.

Зазначимо, що Ерлінг ще не грав проти новачка ліги Халла. Матч проти "тигрів" відбудеться в середині грудня.

Норвежець став другим гравцем, який зіграв понад один поєдинок у чемпіонаті Англії та забив кожній команді, проти якої грав. Першим є Гаррі Кейн (32 суперники).

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