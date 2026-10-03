Назарина: Не сказав би, що Північна Ірландія створила надто багато моментів

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Єгор Назарина поділився враженнями від матчу 3 туру Ліги націй проти Північної Ірландії.

Слова хавбека наводить Взбірна.

"Якщо подивитися на перебіг поєдинку, не сказав би, що Північна Ірландія створила надто багато моментів. Вони просто забили все, що мали. Якби ми реалізували свої напівмоменти, була б рівна гра. Але це футбол – хтось свої шанси використовує, а хтось припускається помилок.

Потрібно показати реакцію на полі. Це все, чого від нас чекають уболівальники та вся Україна. Як сказав тренер у роздягальні: ми вже не після гри, а перед наступним матчем", – заявив Назарина.