На матчі збірної України вшанували загиблого північного ірландця

На матчі Ліги націй між збірними України та Північної Ірландії (0:3) у словацькій Трнаві вшанували пам'ять північноірландського добровольця Лі Джанті Джонсона, який загинув, захищаючи Україну.

Під час поєдинку на стадіоні у Трнаві волонтери з Ukrainian European Football League (UEFL) розгорнули банер на честь Джонсона.

Як розповів віцепрезидент UEFL Микола Васильков, ідея створення банера належить йому та Леоніду Веселкову. Автор роботи – львівський художник і військовослужбовець Андрій Єрмоленко.

За словами Василькова, Джонсон загинув на Донбасі минулого року. До початку повномасштабної війни він займався аматорським боксом і тренував дітей у Белфасті, однак згодом вирушив в Україну, щоб воювати на її боці.

Тривалий час Джонсон офіційно вважався зниклим безвісти. Українські розвідники, за словами Василькова, раніше зафіксували його тіло в сірій зоні, однак через обстріли та атаки дронів забрати його вдалося не одразу.

"Я спілкувався з північноірландськими фанатами, вони показували мені відео з шолома Джанті з того бою, в якому він загинув. Його ім'я зараз на вустах уболівальників", – сказав Васильков.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Північної Ірландії збірна України опустилася на 2 місце турнірної таблиці Ліги націй.