Молдова на виїзді переграла Казахстан у 3 турі Ліги націй
У п'ятницю, 2 жовтня, низкою матчів продовжився третій тур Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.
Розпочався ігровий день у Лізі С. Казахстан вдома зазнав поразки від Молдови, у гостей голами відзначились Нікі Клещенко та Петру Попеску.
Ліга націй УЄФА
3-й тур, 1 жовтня
Ліга А
21:45 Бельгія – Туреччина
21:45 Франція – Італія
Ліга B
21:45 Боснія і Герцеговина – Швеція
21:45 Польща – Румунія
21:45 Угорщина – Грузія
21:45 Україна – Північна Ірландія
Ліга C
Казахстан – Молдова 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+1 Клещенко, 0:2 – 50 Попеску, 1:2 – 64 Аліп
19:00 Кіпр – Вірменія
19:00 Латвія – Чорногорія
21:45 Фарерські острови – Словаччина
Нагадаємо, напередодні Португалія без Роналду здолала Данію, а Клопп здобув дебютну перемогу на чолі Німеччини.