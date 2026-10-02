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Молдова на виїзді переграла Казахстан у 3 турі Ліги націй

Олександр Булава — 2 жовтня 2026, 19:16
Молдова на виїзді переграла Казахстан у 3 турі Ліги націй
UEFA

У п'ятницю, 2 жовтня, низкою матчів продовжився третій тур Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день у Лізі С. Казахстан вдома зазнав поразки від Молдови, у гостей голами відзначились Нікі Клещенко та Петру Попеску.

Ліга націй УЄФА
3-й тур, 1 жовтня
Ліга А

21:45 Бельгія – Туреччина

21:45 Франція – Італія

Ліга B

21:45 Боснія і Герцеговина – Швеція

21:45 Польща – Румунія

21:45 Угорщина – Грузія

21:45 Україна – Північна Ірландія

Ліга C

Казахстан – Молдова 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Клещенко, 0:2 – 50 Попеску, 1:2 – 64 Аліп

19:00 Кіпр – Вірменія

19:00 Латвія – Чорногорія

21:45 Фарерські острови – Словаччина

Нагадаємо, напередодні Португалія без Роналду здолала Данію, а Клопп здобув дебютну перемогу на чолі Німеччини.

Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

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