Полісся прийматиме Рух в заключному матчі 16 туру УПЛ
Сьогодні, 9 грудня, відбудеться останній матч 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Житомирське Полісся вдома зіграє проти львівського Руха. Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Напередодні гри житомирці посідають 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. У Руха 20 балів та 7 місце.
Зауважимо, що команди зустрічалися напередодні в перенесеному матчі 1 туру УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
16 тур, 9 грудня
18:00 Полісся – Рух
Нагадаємо, напередодні київське Динамо розгромило Олександрію та одноосібно очолило турнірну таблицю, Колос та Оболонь розписали мирову, а гра між Інгульцем та Зорею була перенесена через повітряну тривогу.