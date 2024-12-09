Полісся прийматиме Рух в заключному матчі 16 туру УПЛ

Сьогодні, 9 грудня, відбудеться останній матч 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Житомирське Полісся вдома зіграє проти львівського Руха. Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Напередодні гри житомирці посідають 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. У Руха 20 балів та 7 місце.

Зауважимо, що команди зустрічалися напередодні в перенесеному матчі 1 туру УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

16 тур, 9 грудня

18:00 Полісся – Рух

Нагадаємо, напередодні київське Динамо розгромило Олександрію та одноосібно очолило турнірну таблицю, Колос та Оболонь розписали мирову, а гра між Інгульцем та Зорею була перенесена через повітряну тривогу.