Колос та Оболонь завершили матч із сумними "нулями" на табло

У неділю, 8 грудня, в Ковалівці відбувся матч 16 туру Української Прем'єр-ліги, в якому місцевий Колос приймав Оболонь.

Через дуже довгу повітряну тривогу ця зустріч розпочалася майже на дві години пізніше. І, можливо, це зіграло свою роль у тому, що гра не відзначалася яскравими подіями на полі.

До того ж, потім через ту ж причину матч був призупинений. Такий рваний темп і повлпивав на те, що суддя зафіксував нульову нічию.

Колос втратив можливість скористатися поразками Ворскли та ЛНЗ, залишившись за крок від зони перехідних матчів.

Оболонь же продовжує йти у зоні вильоту, також втративши можливість трохи покращити своє положення.

Чемпіонат України-2024/25 – УПЛ

16 тур, 8 грудня

Колос – Оболонь 0:0 (0:0)

Колос: Пахолюк – Поправка, Краснічі (Бурда, 85), Бондаренко, Цуріков – Оріховський, Демченко, Алефіренко (Ільїн, 66), Каріока (Гагнідзе, 66), Велетень (Гусол, 66) – Болівар (Безбородько, 66).

Оболонь: Федорівський – Карась (Грисьо, 79), Приймак, Дубко, Стасюк (Осман, 87) – Вітенчук, Тарануха (Теслюк, 87), Черненко – Бичек (Груша, 79), Суханов (Курко, 68), Блізніченко.

Попередження: Краснічі – Суханов.

У паралельному матчі Динамо здобуло розгромну перемогу над Олександрією у битві за лідерство в УПЛ.

Раніше ще проходила гра між Інгульцем та Зорею, але вона була зупинена через тривалу повітряну тривогу. Було прийняте рішення дограти поєдинок у наступному році.