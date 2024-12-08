Інгулець і Зоря через повітряну тривогу не дограли матч 16 туру УПЛ, його перенесли на іншу дату

Зустріч 16-го туру Української Прем'єр-Ліги між командами Інгулець та Зоря була перервана повітряною тривогою у перерві після першого тайму.

Як інформує пресслужба УПЛ, через затяжну тривалість тривоги, офіційними особами було прийнято рішення про припинення матчу.

На 38-й хвилині Волохатий відкрив рахунок в матчі. Рахунок залишився 1:0 на користь Інгульця.

Через неможливість продовжити матч, його буде дограно наступного року. Дата догравання буде визначена додатково.

Наразі Зоря йде 9-ю в турнірній таблиці, в активі луганського клубу 19 очок. Інгулець посідає 15-ту сходинку (12 очок).

Сьогодні, 8 грудня, також відбудуться матчі 16 туру Колос – Оболонь та Динамо – Олександрія.