Інгулець і Зоря через повітряну тривогу не дограли матч 16 туру УПЛ, його перенесли на іншу дату
Зустріч 16-го туру Української Прем'єр-Ліги між командами Інгулець та Зоря була перервана повітряною тривогою у перерві після першого тайму.
Як інформує пресслужба УПЛ, через затяжну тривалість тривоги, офіційними особами було прийнято рішення про припинення матчу.
На 38-й хвилині Волохатий відкрив рахунок в матчі. Рахунок залишився 1:0 на користь Інгульця.
Через неможливість продовжити матч, його буде дограно наступного року. Дата догравання буде визначена додатково.
Наразі Зоря йде 9-ю в турнірній таблиці, в активі луганського клубу 19 очок. Інгулець посідає 15-ту сходинку (12 очок).
Сьогодні, 8 грудня, також відбудуться матчі 16 туру Колос – Оболонь та Динамо – Олександрія.