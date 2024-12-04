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Рух розписав мирову з Поліссям у 1 турі УПЛ

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 19:57
Рух розписав мирову з Поліссям у 1 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 4 грудня, львівський Рух вдома зіграв внічию з житомирським Поліссям у перенесеному матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов за мінімальної кількості атак двох команд. Гості змогли дещо загострити гру після подачі кутових.

Водночас друга половина гри розпочалась з гола господарів. Юрій Климчук підхопив м'яч у центрі поля та передав на 22-річного Ярослава Карабіна, який потужно пробив у дальній кут (1:0).

"Вовки" відіграли наприкінці матчу. Фантастичний прохід вдався Олексію Гуцуляку з правого флангу, обійшовши двох захисників він пробив голкіпера Руха (1:1).

Полісся здобуло 1 бал та посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками, у Руха 20 балів та 7 позиція.

Чемпіонат України – УПЛ
1 тур, 4 грудня

Рух (Львів) – Полісся (Житомир) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Карабін, 1:1 – 82 Гуцуляк

У наступному турі команди знову зустрінуться між собою. Матч відбудеться 9 грудня у Житомирі.

Напередодні нічиєю завершився матч лідерів першості Динамо та Олександрії.

Полісся Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ

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