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Динамо прийме Полісся, Шахтар зіграє проти Зорі: розклад матчів УПЛ

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 05:06
Динамо прийме Полісся, Шахтар зіграє проти Зорі: розклад матчів УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 10 листопада, відбудуться три матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги.

Центральна гра дня пройде в Києві, де Динамо прийматиме Полісся. "Біло-сині" посідають друге місце, набравши за 11 матчів 29 очок. "Вовки" йдуть на 4 сходинці, маючи на 7 балів менше.

Не менш цікавий матч відбудеться на декілька годин раніше – Шахтар поміряється силами із Зорею.

Перший поєдинок відбудеться у Рівному, де місцевий Верес зіграє проти львівського Руха.

Розклад матчів УПЛ на 10 листопада

  • 13:00 Верес – Рух
  • 15:30 Шахтар – Зоря
  • 18:00 Динамо – Полісся

Нагадаємо, що у матчах за 9 листопада Оболонь сенсаційно здолала ЛНЗ, Колос та Кривбас розійшлися миром, а Олександрія декласувала Карпати і зберегла лідерство в УПЛ.

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