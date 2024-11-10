Динамо прийме Полісся, Шахтар зіграє проти Зорі: розклад матчів УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 10 листопада, відбудуться три матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги.
Центральна гра дня пройде в Києві, де Динамо прийматиме Полісся. "Біло-сині" посідають друге місце, набравши за 11 матчів 29 очок. "Вовки" йдуть на 4 сходинці, маючи на 7 балів менше.
Не менш цікавий матч відбудеться на декілька годин раніше – Шахтар поміряється силами із Зорею.
Перший поєдинок відбудеться у Рівному, де місцевий Верес зіграє проти львівського Руха.
Розклад матчів УПЛ на 10 листопада
- 13:00 Верес – Рух
- 15:30 Шахтар – Зоря
- 18:00 Динамо – Полісся
Нагадаємо, що у матчах за 9 листопада Оболонь сенсаційно здолала ЛНЗ, Колос та Кривбас розійшлися миром, а Олександрія декласувала Карпати і зберегла лідерство в УПЛ.