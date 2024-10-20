СК Полтава прийме МФК Металург у 13 турі Першої ліги

Сьогодні, 20 жовтня, у межах 13 туру чемпіонату Першої ліги відбудеться 3 матчі.

Розпочнеться ігровий день у Полтаві, де місцевий однойменний клуб прийме запорізький МФК Металург. ФСК Маріуполь зіграє проти вишгородського Діназа.

Напередодні маріупольці розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Раніше гравець клубу Андрій Богданов розповів, що команда вийде на матч проти Діназа.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

20 жовтня, 13 тур

12:00. СК Полтава – МФК Металург

13:00. ФСК Маріуполь – Діназ

14:30. Нива Т. – Буковина

Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.