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СК Полтава прийме МФК Металург у 13 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 09:58
СК Полтава прийме МФК Металург у 13 турі Першої ліги

Сьогодні, 20 жовтня, у межах 13 туру чемпіонату Першої ліги відбудеться 3 матчі.

Розпочнеться ігровий день у Полтаві, де місцевий однойменний клуб прийме запорізький МФК Металург. ФСК Маріуполь зіграє проти вишгородського Діназа.

Напередодні маріупольці розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Раніше гравець клубу Андрій Богданов розповів, що команда вийде на матч проти Діназа.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
20 жовтня, 13 тур

12:00. СК Полтава – МФК Металург

13:00. ФСК Маріуполь – Діназ

14:30. Нива Т. – Буковина

Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.

Буковина Діназ МФК Металург Нива Т СК Полтава ФСК Маріуполь

Буковина

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