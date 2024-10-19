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Епіцентр та Металіст не визначили сильнішого у 13 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 15:10
Епіцентр та Металіст не визначили сильнішого у 13 турі Першої ліги

Сьогодні, 19 жовтня, відбувся один матч в межах 13 туру чемпіонату Першої ліги.

У першому поєдинку дня зійшлися кам'янець-подільський Епіцентр та харківський Металіст. Команди не змогли визначити сильнішого у протистоянні, обмінявшись голами у першому таймі.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
19 жовтня, 13 тур

Епіцентр – Металіст 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Луців (пен), 1:1 – 36 Кравчук.

Також сьогодні відбудеться ще 4 матчі:

  • 13:30 Кудрівка – Вікторія
  • 14:00 Агробізнес – Прикарпаття
  • 14:30 Поділля – Минай
  • 15:00 Металіст 1925 – ЮКСА

Наразі одноосібним лідером Першої ліги залишається волочиський Агробізнес, команда має 27 залікових пунктів після 11 матчів.

Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес вперше за сезон-2024/25 зазнав поразки. Металіст впевнено переміг Ниву, а Буковина та Поділля розписали гольову нічию.

Агробізнес Вікторія Епіцентр Металіст Металіст 1925 Минай Поділля Прикарпаття ФК ЮКСА Кудрівка

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