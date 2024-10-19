Епіцентр та Металіст не визначили сильнішого у 13 турі Першої ліги
Сьогодні, 19 жовтня, відбувся один матч в межах 13 туру чемпіонату Першої ліги.
У першому поєдинку дня зійшлися кам'янець-подільський Епіцентр та харківський Металіст. Команди не змогли визначити сильнішого у протистоянні, обмінявшись голами у першому таймі.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
19 жовтня, 13 тур
Епіцентр – Металіст 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 23 Луців (пен), 1:1 – 36 Кравчук.
Також сьогодні відбудеться ще 4 матчі:
- 13:30 Кудрівка – Вікторія
- 14:00 Агробізнес – Прикарпаття
- 14:30 Поділля – Минай
- 15:00 Металіст 1925 – ЮКСА
Наразі одноосібним лідером Першої ліги залишається волочиський Агробізнес, команда має 27 залікових пунктів після 11 матчів.
Нагадаємо, у попередньому турі Агробізнес вперше за сезон-2024/25 зазнав поразки. Металіст впевнено переміг Ниву, а Буковина та Поділля розписали гольову нічию.