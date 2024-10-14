Гравці ФСК Маріуполь відмовилися виходити на матч Першої ліги проти ЮКСА

Матч 12 туру Першої ліги в Групі Б між ЮКСА та ФСК Маріуполь сьогодні не відбудеться.

Про це стало відомо з прямої трансляції матчу ЮКСА – Маріуполь на телеканалі DIVISPORT.

Поєдинок мав розпочатися сьогодні, 14 жовтня, о 15:00 за Києвом. Проте гравці ФСК Маріуполь, вже прибувши на стадіон, відмовилися виходити на поле.

Причиною їхнього страйку є заборгованості по зарплаті. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Ще до початку поєдинку автобус ФСК Маріуполь з гравцями команди на борту покинув територію стадіону імені Баннікова.

Кілька днів тому спонсор ФСК Маріуполь, криптобіржа Kyrrex, повідомила про припинення фінансування клубу.

На даний момент ФСК Маріуполь посідає шосте місце у турнірній таблиці Групи Б Першої ліги з 12 очками у 9 матчах. У ЮКСА 18 залікових балів і третя позиція.

Зазначимо, що сьогодні Кудрівка на виїзді обіграла МФК Металург 2:1.