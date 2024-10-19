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Гравець ФСК Маріуполя розповів про ситуацію у клубі

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 10:31
Гравець ФСК Маріуполя розповів про ситуацію у клубі
ФСК Маріуполь

Півзахисник ФСК Маріуполя Андрій Богданов розповів, що команда вийде на матч проти Діназа, який відбудеться завтра, 20 жовтня.

Його слова передає Український футбол.

"Нічого не змінилось. Чи планує команда вийти на матч проти Діназу? Так, буде гра. Ми займались, але лише у п’ятницю, 18 жовтня, провели перше тренування. Подивимося, як будуть розвиватись події. Зараз нічого не можу сказати – окрім того, що в неділю буде гра проти Діназу", – сказав Богданов.

Нагадаємо, 14 жовтня гравці клубу розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Пізніше голова Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України" Ігор Гатаулін відповів на запитання про те, чи звертались до них гравці ФСК Маріуполь щодо заборгованості.

Наразі маріупольці посідають шосте місце у турнірній таблиці Групи Б Першої ліги з 12 очками у 9 матчах.

Чемпіонат України, Перша ліга Андрій Богданов ФСК Маріуполь

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