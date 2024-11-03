Челсі Мудрика завітає в гості до МЮ, Тоттенгем прийме Астон Віллу в 10 турі АПЛ

Сьогодні, 3 листопада, відбудеться 2 матчі 10 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Зокрема, Манчестер Юнайтед в останньому матчі під керівництвом виконуючого обов'язків головного тренера Рууда ван Ністелроя прийматиме Челсі, за який виступає Михайло Мудрик. Також Тоттенгем зустрінеться з Астон Віллою в Лондоні.

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Розклад матчів АПЛ на 3 листопада

16:00 Тоттенгем – Астон Вілла

18:30 Манчестер Юнайтед – Челсі

Напередодні в 10 турі АПЛ поєдинок між Арсеналом та Ньюкаслом завершився мінімальною перемогою "сорок" з рахунком 1:0. Долю гри вирішив ранній гол шведського форварда Александера Ісака на 12 хвилині. Гравець збірної України та "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Цією поразкою лондонців не зміг скористатися Манчестер Сіті, що сенсаційно програв Борнмуту, за який виступає інший українець Ілля Забарний. Проте Ліверпуль не змарнував нагоди одноосібно очолити турнірну таблицю, вирвавши перемогу над Брайтоном.

Евертон Віталія Миколенка з українцем у складі мінімально поступився Саутгемптону. На останніх хвилинах "іриски" забили, проте гол скасували після перегляду VAR.