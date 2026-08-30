Челсі у матчі з сімома голами переграв Брайтон, Брентфорд з Ярмолюком зіграв внічию з Лідсом у 2 турі АПЛ

У неділю, 30 серпня, низкою матчів продовжилася програма 2-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Брентфорд на виїзді зіграв унічию з Лідсом – 1:1. Український півзахисник гостей Єгор Ярмлюк вийшов на заміну на 69-й хвилині зустрічі.

Челсі" на "Стемфорд Бридж" потужно розпочав зустріч із Брайтоном, забивши до 32-ї хвилини три голи стараннями Лавіа, Нету та Педро. Проте гості ще у першому таймі змогли відквитати один м'яч, а у другому – скоротили відставання до мінімуму завдяки автоголу Жоау Педро. Однак Коул Палмер на 74-й хвилині зняв усі питання щодо переможця.

Зазначимо, що український вінгер "синіх" Михайло Мудрик не потрапив у заявку команди на гру.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

2 тур, 30 серпня

Лідс – Брентфорд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Шаде, 1:1 – 79 Калверт-Льюїн

Сандерленд – Фулгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Ісідор

Челсі – Брайтон 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Лавіа, 2:0 – 14 Нету, 3:0 – 32 Педро, 3:1 – 35 Якульє, 3:2 – 63 Педро, 4:2 – 74 Палмер, 4:3 – 90+6 Гросс

18:30 Манчестер Юнайтед — Іпсвіч