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Челсі оголосив про трансфер Мартінеса

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 13:34
Челсі оголосив про трансфер Мартінеса
Еміліано Мартінес
Челсі

Челсі оголосив про перехід голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний воротар, який виграв чемпіонат світу з футболу 2022 року, підписав трирічний контракт з "синіми". Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума угоди склала 7,5 мільйона фунтів.

33-річний Мартінес виступав за Астон Віллу з 2020 року. В минулому сезоні на його рахунку 44 матчі за англійський клуб, у яких аргентинець пропустив 49 голів і провів 13 матчів "на нуль". Трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні сенегальський центральний нападник Челсі Ніколас Джексон перейшов до Астон Вілли.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Футбольні трансфери Челсі Еміліано Мартінес

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