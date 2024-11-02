Арсенал на виїзді програв Ньюкаслу в 10 турі АПЛ, Зінченко вийшов на заміну
10 тур АПЛ стартував у суботу, 2 листопада матчем між Ньюкаслом і Арсеналом. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Долю гри вирішив ранній гол шведського форварда Александера Ісака на 12 хвилині. Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, проте вийшов на заміну на 61-й хвилині замість Мікеля Меріно.
Чемпіонат Англії – АПЛ
10 тур, 2 листопада
Ньюкасл – Арсенал – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 12 Ісак
Сьогодні, 2 листопада, відбудуться ще 6 матчів у рамках 10 туру АПЛ:
17:00 Борнмут – Манчестер Сіті
17:00 Іпсвіч – Лестер
17:00 Ліверпуль – Брайтон
17:00 Ноттінгем Форест – Вест Гем
17:00 Саутгемптон – Евертон
19:30 Вулвергемптон – Кристал Пелес
Уже відомо, що український захисник Віталій Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Саутгемптона.