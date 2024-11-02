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Арсенал на виїзді програв Ньюкаслу в 10 турі АПЛ, Зінченко вийшов на заміну

Олег Дідух — 2 листопада, 16:31
Арсенал на виїзді програв Ньюкаслу в 10 турі АПЛ, Зінченко вийшов на заміну
Олександр Зінченко
Getty Images

10 тур АПЛ стартував у суботу, 2 листопада матчем між Ньюкаслом і Арсеналом. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Долю гри вирішив ранній гол шведського форварда Александера Ісака на 12 хвилині. Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, проте вийшов на заміну на 61-й хвилині замість Мікеля Меріно.

Чемпіонат Англії – АПЛ
10 тур, 2 листопада

Ньюкасл – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 12 Ісак

Сьогодні, 2 листопада, відбудуться ще 6 матчів у рамках 10 туру АПЛ:

17:00 Борнмут – Манчестер Сіті

17:00 Іпсвіч – Лестер

17:00 Ліверпуль – Брайтон

17:00 Ноттінгем Форест – Вест Гем

17:00 Саутгемптон – Евертон

19:30 Вулвергемптон – Кристал Пелес

Уже відомо, що український захисник Віталій Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Саутгемптона.

Чемпіонат Англії, АПЛ Олександр Зінченко Ньюкасл Арсенал Лондон

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Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Саутгемптона
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