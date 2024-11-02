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Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися матч АПЛ

Станіслав Лисак — 2 листопада, 21:42
Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися матч АПЛ
Getty Images

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, завітає в гості до Манчестер Юнайтед у межах 10 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 листопада, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після дев'яти зіграних матчів підопічні Енцо Марески розташувалися на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Відставання від лідера чемпіонату, Манчестер Сіті, складає 6 очок.

Манчестер Юнайтед, який напередодні оголосив про призначення Рубена Аморіма новим головним тренером, наразі знаходиться на 14 позиції АПЛ, набравши 11 балів.

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