Шахтар зіграє з Лівим берегом, Верес прийме Кривбас у 3 турі УПЛ

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться три матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, донецький Шахтар зустрінеться з Лівим берегом, Кривбас завітає в гості до Вереса, а ЛНЗ Черкаси зіграє з Рухом.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 18 серпня

15:30. Верес — Кривбас

15:30. ЛНЗ Черкаси — Рух

18:00. Лівий берег — Шахтар Донецьк

Зазначимо, що Шахтар має три очки в активі після несподіваної поразки від Полісся, Лівий берег залишається єдиною командою в чемпіонаті без набраних залікових балів.

ЛНЗ переграв у першому турі саме київський клуб, водночас для Руха це буде лише другий матч через перенесення поєдинку першого туру проти Полісся. Верес наразі розташувався в зоні вильоту з одним балом в активі, а Кривбас переграв Чорноморець, однак розгромно поступився Карпатам.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.