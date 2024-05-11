Шахтар прийме Динамо у вирішальному поєдинку, Минай зіграє з Ворсклою: розклад матчів УПЛ
— 11 травня, 08:05
У суботу, 11 травня, відбудуться три поєдинки у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.
Зокрема, Шахтар прийме київське Динамо. Обидві команди ведуть напружену боротьбу за чемпіонство, і "гірники" лідирують на 4 бали. Тож у разі перемоги підопічні Маріно Пушича достроково стануть чемпіонами.
Також Минай та Оболонь, у поєдинках проти Ворскли та Руха відповідно, спробують зачепитися за очки і зберегти прописку в УПЛ.
Розклад матчів УПЛ на 11 травня
- 13:00 Ворскла — Минай
- 15:30 Оболонь — Рух
- 18:00 Шахтар — Динамо
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на УПЛ-ТБ.
Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець.
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