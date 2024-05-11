Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар прийме Динамо у вирішальному поєдинку, Минай зіграє з Ворсклою: розклад матчів УПЛ

— 11 травня, 08:05
Шахтар прийме Динамо у вирішальному поєдинку, Минай зіграє з Ворсклою: розклад матчів УПЛ

У суботу, 11 травня, відбудуться три поєдинки у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Шахтар прийме київське Динамо. Обидві команди ведуть напружену боротьбу за чемпіонство, і "гірники" лідирують на 4 бали. Тож у разі перемоги підопічні Маріно Пушича достроково стануть чемпіонами.

Також Минай та Оболонь, у поєдинках проти Ворскли та Руха відповідно, спробують зачепитися за очки і зберегти прописку в УПЛ.

Розклад матчів УПЛ на 11 травня

  • 13:00 Ворскла — Минай
  • 15:30 Оболонь — Рух
  • 18:00 Шахтар — Динамо

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець.

Читайте також:
Шахтар — Динамо: анонс і прогноз матчу 28 туру УПЛ
Ворскла Динамо Київ Минай Оболонь Рух Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

Ворскла

Босянок коментуватиме фінал Кубку України
Металіст 1925 — Ворскла 3:2: огляд матчу УПЛ
Металіст 1925 переграв Ворсклу та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ
Металіст 1925 та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ
Олександрія вдома зіграє з Рухом, Оболонь прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ

Останні новини