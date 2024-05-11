Шахтар прийме Динамо у вирішальному поєдинку, Минай зіграє з Ворсклою: розклад матчів УПЛ

У суботу, 11 травня, відбудуться три поєдинки у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Шахтар прийме київське Динамо. Обидві команди ведуть напружену боротьбу за чемпіонство, і "гірники" лідирують на 4 бали. Тож у разі перемоги підопічні Маріно Пушича достроково стануть чемпіонами.

Також Минай та Оболонь, у поєдинках проти Ворскли та Руха відповідно, спробують зачепитися за очки і зберегти прописку в УПЛ.

Розклад матчів УПЛ на 11 травня

13:00 Ворскла — Минай

15:30 Оболонь — Рух

18:00 Шахтар — Динамо

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець.