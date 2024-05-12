Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас прийме Полісся, Дніпро-1 на виїзді зіграє з Олександрією: розклад матчів УПЛ

Владислав Уткін — 12 травня, 08:54
Кривбас прийме Полісся, Дніпро-1 на виїзді зіграє з Олександрією: розклад матчів УПЛ

У неділю, 12 травня, відбудуться три поєдинки у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Кривбас прийме Полісся. Наразі підопічні Юрія Вернидуба впевнено прямують до бронзових нагород чемпіонату. Житомирці не втрачають надії поборотися за єврокубкові місця, команда йде 6-ю.

Дніпро-1 на виїзді зустрінеться з Олександрією. Підопічні Юрія Максимова мають чудову можливість закріпитися на 4 місці в турнірній таблиці.

Також, Чорноморець прийме Металіст-1925. Харків'янам необхідно набирати очки, щоб покинути зону вильоту УПЛ. Команда наразі посідає останнє місце, маючи рівну кількість залікових пунктів з Минаєм, який напередодні здобув неймовірну перемогу над Ворсклою.

Розклад матчів УПЛ на 12 травня

  • 13:00 Олександрія — Дніпро-1
  • 15:30 Чорноморець — Металіст-1925
  • 18:00 Кривбас — Полісся

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Шахтар переміг в очному протистоянні з Динамо та здобув чемпіонство. Також, Оболонь розписала безгольовому нічию з Рухом.
Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Не вгадав зі стартовим складом: Шовковський прокоментував поразку в "Класичному"
Ярмоленко: Не впевнений, що був пенальті
Пушич — про чемпіонство: Присвячую перемогу вболівальникам Шахтаря та всій Україні
Степаненко: Думаю, ні в кого не буде питань щодо цього чемпіонства
Шахтар в очному протистоянні з Динамо здобуває 15-те чемпіонство

Останні новини