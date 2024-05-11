Оболонь та Рух розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ
Київська Оболонь та львівський Рух не виявили сильнішого в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився "сухою" нічиєю 0:0.
Зазначимо, що Оболонь продовжує боротьбу за виживання в УПЛ. Після зіграного матчу команда перебуває в зоні перехідних матчів, на 13 місці, відстаючи від безпечної зони лише на 1 очко.
Зі свого боку Рух знаходиться у верхній частині турнірної таблиці та веде боротьбу за єврокубкові місця. Львів'яни посідають 5 місце, поступаючись Дніпру-1 на один заліковий пункт.
Оболонь — Рух 0:0 (0:0)
Оболонь: Кичак, Карась, Осман, Дубко, Черненко, Косовський, Мединський, Тарануха, Грисьо (Нагієв 84), Чернов (Суханов 65), Краснопір.
Рух: Ледвій, Холод, Роман, Слюсар, Підгурський, Таллес (Федор 70), Сич, Карабін (Теслюк 34), Квасниця (Непейпиєв 70), Пастух, Плюман.
Попередження: Косовський 54 – Холод 27, Теслюк 73.
Раніше Минай в неймовірному поєдинку вирвав перемогу над Ворсклою.
Додамо, що 11 квітня відбудеться центральний поєдинок туру між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Початок — о 18:00 за київським часом.