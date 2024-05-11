Оболонь та Рух розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ

Київська Оболонь та львівський Рух не виявили сильнішого в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився "сухою" нічиєю 0:0.

Зазначимо, що Оболонь продовжує боротьбу за виживання в УПЛ. Після зіграного матчу команда перебуває в зоні перехідних матчів, на 13 місці, відстаючи від безпечної зони лише на 1 очко.

Зі свого боку Рух знаходиться у верхній частині турнірної таблиці та веде боротьбу за єврокубкові місця. Львів'яни посідають 5 місце, поступаючись Дніпру-1 на один заліковий пункт.