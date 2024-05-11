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Оболонь та Рух розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ

— 11 травня, 17:24
Оболонь та Рух розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ

Київська Оболонь та львівський Рух не виявили сильнішого в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився "сухою" нічиєю 0:0.

Зазначимо, що Оболонь продовжує боротьбу за виживання в УПЛ. Після зіграного матчу команда перебуває в зоні перехідних матчів, на 13 місці, відстаючи від безпечної зони лише на 1 очко.

Зі свого боку Рух знаходиться у верхній частині турнірної таблиці та веде боротьбу за єврокубкові місця. Львів'яни посідають 5 місце, поступаючись Дніпру-1 на один заліковий пункт.


Чемпіонат України — УПЛ
28 тур, 11 травня

Оболонь — Рух 0:0 (0:0)

Оболонь: Кичак, Карась, Осман, Дубко, Черненко, Косовський, Мединський, Тарануха, Грисьо (Нагієв 84), Чернов (Суханов 65), Краснопір.

Рух: Ледвій, Холод, Роман, Слюсар, Підгурський, Таллес (Федор 70), Сич, Карабін (Теслюк 34), Квасниця (Непейпиєв 70), Пастух, Плюман.

Попередження: Косовський 54 – Холод 27, Теслюк 73.

Раніше Минай в неймовірному поєдинку вирвав перемогу над Ворсклою.

Додамо, що 11 квітня відбудеться центральний поєдинок туру між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Початок о 18:00 за київським часом.


Оболонь Рух Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

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