Україна зіграє з Іраком, Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко: Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024
Збірна України з футболу зіграє Проти Іраку, а Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко в першому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024.
Матчі відбудуться сьогодні, 24 липня у Парижі.
Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024
24 липня, середа
- 16:00 Аргентина — Марокко
- 16:00 Узбекистан — Іспанія
- 18:00 Гвінея — Нова Зеландія
- 18:00 Єгипет — Домініканська республіка
- 20:00 Ірак — Україна
- 20:00 Японія — Парагвай
- 22:00 Франція — США
- 22:00 Малі — Ізраїль
Нагадаємо, Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).
Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.