Україна зіграє з Іраком, Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко: Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

Збірна України з футболу зіграє Проти Іраку, а Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко в першому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024.

Матчі відбудуться сьогодні, 24 липня у Парижі.

Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

24 липня, середа

16:00 Аргентина — Марокко

16:00 Узбекистан — Іспанія

18:00 Гвінея — Нова Зеландія

18:00 Єгипет — Домініканська республіка

20:00 Ірак — Україна

20:00 Японія — Парагвай

22:00 Франція — США

22:00 Малі — Ізраїль

Нагадаємо, Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.