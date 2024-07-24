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Україна зіграє з Іраком, Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко: Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

Андрій Яросименко — 24 липня, 07:05
Україна зіграє з Іраком, Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко: Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

Збірна України з футболу зіграє Проти Іраку, а Аргентина зійдеться у поєдинку з Марокко в першому турі групового етапу Олімпійських ігор-2024.

Матчі відбудуться сьогодні, 24 липня у Парижі.

Розклад матчів першого дня Олімпійських ігор-2024

24 липня, середа

  • 16:00 Аргентина — Марокко
  • 16:00 Узбекистан — Іспанія
  • 18:00 Гвінея — Нова Зеландія
  • 18:00 Єгипет — Домініканська республіка
  • 20:00 Ірак — Україна
  • 20:00 Японія — Парагвай
  • 22:00 Франція — США
  • 22:00 Малі — Ізраїль

Нагадаємо, Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. У межах підготовки до Олімпіади Україна перемогла на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграла 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.

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